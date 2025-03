Le chef de la sécurité russe Sergueï Choïgou en visite à Pyongyang

Photo : YONHAP News

D’après les médias russes, le secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie est arrivé ce vendredi à Pyongyang, où il sera reçu par Kim Jong-un et plusieurs hauts responsables du régime. Ce nouveau déplacement est scruté de près étant donné que les deux alliés avaient accéléré leur rapprochement immédiatement après le précédent, en septembre dernier.Trois mois plus tôt, Vladimir Poutine avait été accueilli en grande pompe dans la capitale nord-coréenne. A cette occasion, le chef du Kremlin et Kim III avaient conclu un traité de partenariat stratégique global. Un accord en vertu duquel les deux pays portaient leurs relations au niveau d’alliance militaire. Aux alentours de sa ratification respective en novembre, le royaume ermite avait envoyé environ 11 000 soldats dans la région de Koursk.Cette fois-ci, l’enjeu de la visite de Sergueï Choïgou serait la possibilité pour lui d’échanger sur la date de l’éventuel voyage du leader nord-coréen à Moscou. Le président russe l’y avait invité lors de leur tête-à-tête de juin.Ce lundi, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Andreï Rudenko s’était lui aussi rendu au Nord.