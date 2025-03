Séoul et Washington s’engagent à résoudre la question du « pays sensible »

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont convenu de travailler ensemble pour régler dans les plus brefs délais l’inscription de la première sur la liste américaine des « pays sensibles ». Cette décision fait suite à la rencontre entre le ministre sud-coréen de l’Industrie, du Commerce et de l’Energie, Ahn Duk-geun, et son homologue américain Chris Wright, qui s’est tenue jeudi à Washington.Le renforcement des liens bilatéraux dans le domaine de l’énergie était au cœur des discussions. Les deux côtés se sont engagés à intensifier leur collaboration dans plusieurs secteurs, notamment le gaz naturel liquéfié (GNL), les réseaux électriques, l’hydrogène et la centrale nucléaire, en particulier les petits réacteurs modulaires.Dans ce cadre, Séoul et Washington ont décidé d'organiser régulièrement un dialogue sur les politiques énergétiques, ainsi qu'un forum public-privé.Ahn a affirmé que ce déplacement avait permis de confirmer la volonté de deux alliés de résoudre la question du statut de pays sensible, et de donner un nouvel élan à la coopération dans le domaine de l'énergie.