Pour la reprise du travail à l'occasion de cette dernière semaine de mars, il faudra faire attention aux concentrations de poussières fines. A l’échelle nationale, la qualité de l’air sera au niveau « mauvais ». En conséquence, le ciel sera nuageux aujourd’hui avec de la pluie attendue en matinée sur la côte sud et l’île de Jeju.Du côté des températures, ce lundi sera de nouveau doux. Ce matin, il fera 14°C à Séoul et Daegu, et Daejeon, 13°C à Gwangju et Busan ainsi que 15°C à Jeonju et Daejeon. Cet après-midi, il est prévu 19°C dans la capitale, 22°C à Jeonju, Daejeon et Gwangju, 18°C à Busan et 22°C à Daegu, la maximale.