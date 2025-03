Feux de forêt : le gouvernement mobilise tous les moyens

Photo : YONHAP News

Depuis vendredi dernier, la partie sud-est de la Corée du Sud est aux prises avec de multiples feux de forêt. Ce jour-là, un incendie s’est déclaré près de la ville de Sancheong, qui se trouve à environ 250 km au sud-est de Séoul. Puis, les feux ont progressé vers d'autres régions. Au moins quatre personnes sont mortes, dont trois pompiers et six blessées.Le président par intérim a présidé, hier, la troisième réunion du Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ) pour répondre à cette situation. Il s'est engagé « à mobiliser tous les moyens et personnels afin d’éteindre rapidement » ces incendies et de renforcer la surveillance des sites à risque. Avant d’exprimer toutes ses condoléances aux familles des victimes et une profonde reconnaissance à tous ceux qui mènent sur place un combat difficile contre le feu.Choi Sang-mok s'est également dit préoccupé des prévisions météorologiques qui annoncent un vent sec et très violent, dont la vitesse peut atteindre 15 mètres par seconde. De plus, selon Météo-Corée, aucune pluie n’est prévue avant jeudi.La commune de Sancheong a rapidement été désignée comme zone sinistrée spéciale, alors que les autres régions ravagées par les incendies comme zones touchées par le sinistre. Un fond de réhabilitation de 50 millions de wons, soit environ 31 500 euros, sera injecté pour les habitants de Sancheong. Les autres zones se verront attribuer de subventions spéciales.Par ailleurs, Choi a demandé une surveillance renforcée notamment sur les infrastructures ferroviaires et électriques tout comme les patrimoines culturels. Et d'ajouter qu'il faudrait établir de manière préventive un plan d'évacuation pour les établissements vulnérables, dont les Ehpad et les maisons d'accueil des handicapés.Pour finir, le dirigeant par intérim a invité tous ses concitoyens à s'abstenir des actes à risque tels que l'incinération des produits agricoles.