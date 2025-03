Seoul et Tokyo réaffirment leur coopération pour la dénucléarisation de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Les chefs de la diplomatie de la Corée du Sud et du Japon se sont réunis samedi dernier à Tokyo pour renforcer la coopération bilatérale dans la résolution des dossiers nord-coréens.Selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, Cho Tae-yul et Takeshi Iwaya ont échangé sur les relations bilatérales, les questions nord-coréennes et la situation géopolitique régionale. Les deux diplomates ont réaffirmé la volonté commune de coopérer pour atteindre la dénucléarisation complète de la Corée du Nord, avant de s'engager à renforcer la collaboration bilatérale, voire trilatérale avec la Chine, afin de répondre à l'évolution géopolitique mondiale.Cho et Iwaya ont ensuite partagé leurs préoccupations liées au développement nucléaire et balistique de Pyongyang ainsi qu'à son rapprochement militaire avec la Russie. Ils ont également exprimé leur souci à l'égard des actes cybercriminels et des vols de cryptomonnaies par le régime de Kim Jong-un. Ce qui, selon eux, montre l'importance d'une étroite communication entre leur deux pays.Il s'agissait de la troisième rencontre des deux hommes après celles tenues en janvier à Séoul et en février à Munich.