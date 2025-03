Samsung Electronics : Lee Jae-yong participe au Forum de développement de la Chine

Photo : YONHAP News

Le président de Samsung Electronics a participé au Forum de développement de la Chine (CDF) à Pékin, du 23 au 24 mars, après deux ans d'absence. Le CDF est un événement annuel au cours duquel l’empire du Milieu invite des dirigeants d'entreprises mondiales pour discuter des enjeux économiques et explorer les opportunités d'investissement. Cette année, plus de 80 d’entre eux, issus de divers secteurs comme les technologies de l'information, la mobilité, les produits pharmaceutiques et la finance, ont pris part à ce rendez-vous.Pendant l'événement, Lee Jae-yong devait échanger avec, entre autres, Tim Cook, PDG d'Apple, Hock Tan, PDG de Broadcom, ainsi que Cristiano Amon, PDG de Qualcomm. Il a aussi visité l'usine de Xiaomi, l'un des principaux clients de sa société, dans le cadre de l'expansion des activités de Samsung Electronics dans le secteur de l'électronique automobile. Selon les médias chinois, Lee a rencontré Lei Jun, président de Xiaomi, pour discuter de la mobilité et des véhicules électriques.