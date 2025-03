Droits de douane réciproques américains : la Corée du Sud évoquée comme « pays déloyal »

Photo : YONHAP News

Les droits de douane réciproques américains, qui seront rendus publics le 2 avril par l'administration Trump, risquent d'être plus ciblés et, une fois annoncés, immédiatement appliqués. En outre, il a été révélé que la Corée du Sud était désignée comme l'un « des pays partenaires déloyaux » regroupant l'Union européenne, le Mexique, le Japon, le Canada, l'Inde et la Chine.Selon Bloomberg News, les tarifs douaniers ainsi élargis seront « concentrés et ciblés », au lieu d'être appliqués généralement à tous les pays. Il est donc probable que certaines nations en soient exemptées si elles ne disposent pas de mesure imposant des droits de douane sur les produits américains et ne sont pas excédentaires dans leurs échanges avec les Etats-Unis.Toujours d'après l’agence de presse américaine, comme ces nouveaux tarifs ne seront pas ajoutés à ceux existants destinés à certaines industries dont l'aluminium, ces dernières n'auront pas de charge supplémentaire.Donald Trump avait annoncé le 21 mars dernier que le 2 avril serait un autre jour de l'indépendance de son pays, « exploité jusqu'ici par des nations, alliés et ennemis confondus ». Et d'ajouter que les droits de douane additionnels rapporteraient des dizaines de milliards de dollars. Une source américaine a fait savoir que grâce à cette mesure, le gain se compterait en millier de milliards de dollars sur dix ans.Concernant les droits de douanes sectoriels, ils ne seront pas rendus publics le 2 avril, contrairement à l'annonce faite par le locataire de la Maison Blanche. Ils concernent les voitures, les semi-conducteurs et les produits médico-pharmaceutiques, entre autres.