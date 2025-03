Han Duck-soo reprend son poste de président par intérim

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre a repris ses fonctions de dirigeant intérimaire à la suite de la décision de la Cour constitutionnelle de rejeter sa destitution. Dans une allocution publique, Han Duck-soo a déclaré avoir réfléchi à la tâche la plus urgente pour le pays lors de son retour. Il s’est engagé à consacrer tous ses efforts à la gestion stable des affaires nationales conformément à la Constitution et aux lois, soulignant qu’il mettrait toute la sagesse et les capacités pour sécuriser les intérêts nationaux dans la guerre commerciale. Enfin, il a insisté sur la nécessité d'un changement réel du gouvernement, des partis au pouvoir et de l’opposition. Avant d’appeler à une coopération bipartisane.Dès son retour au complexe gouvernemental à Séoul, Han s’est rendu au Centre de gestion des catastrophes et de la sécurité nationale pour faire le point sur les incendies de forêt à travers le pays. Il a ordonné la déclaration rapide de zone sinistrée spéciale pour Uiseong dans la province de Gyeongsang du Nord et Ulju, à l’ouest d’Ulsan, en plus de Sancheong, dans la province de Gyeongsang du Sud. Plus tôt, il avait annoncé qu'il rendrait visite aux victimes des catastrophes.Cet après-midi, le président intérimaire organisera une réunion avec les ministres pour examiner les questions urgentes dans les domaines économique, social et de sécurité. Il devrait d’abord renforcer les contacts avec les Etats-Unis afin de répondre à leur politique tarifaire, notamment avant l'imposition des droits de douane réciproques, prévue pour le 2 avril.