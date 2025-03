Liste des pays sensibles : la Corée du Sud lance un groupe de travail

Photo : YONHAP News

Avant de céder sa place à Han Duck-soo en tant que président par intérim, Choi Sang-mok a annoncé, aujourd’hui, la formation d'un groupe de travail conjoint en collaboration avec les agences concernées pour répondre à l’inscription de la Corée du Sud sur la « liste des pays sensibles » par le département de l'Energie (DOE) américain.Lors d'une réunion sur les enjeux économiques extérieurs, Choi a reçu un rapport sur la visite du ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie, Ahn Duk-geun, aux Etats-Unis. Il a aussi examiné les plans de réponse concernant la politique douanière réciproque et les taxes sur les produits spécifiques de la nouvelle administration Trump.L’ancien chef de l’Etat par intérim a ordonné d’expliquer activement la position du pays du Matin clair aux autorités américaines tout en explorant des solutions de coopération entre le secteur public et privé.