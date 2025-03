NJZ annonce la suspension de toutes ses activités

Photo : YONHAP News

Le groupe NJZ a annoncé au « ComplexCon » à Hong Kong, hier, qu’il suspendait toutes ses activités pour respecter le verdict du tribunal. Il a précisé que cette décision, bien que difficile, était nécessaire à ce moment.Vendredi dernier, le Tribunal du district central de Séoul a accepté la demande d'injonction déposée par ADOR contre les cinq membres du girls band, visant à interdire la conclusion de contrats publicitaires et à maintenir leur statut au sein de l'agence. La justice a expliqué que les arguments et les preuves présentés par le groupe n’étaient pas suffisants pour prouver que leur label avait violé des obligations essentielles, ni que cela avait conduit à la rupture irréversible de la relation de confiance entre les parties.Hyein a expliqué qu’il était possible de penser qu'il aurait été préférable de rester avec ADOR, mais pour elles, ce processus était une manière de se protéger. Et d’ajouter que c'est ainsi qu'elles deviendraient plus fortes et pourraient revenir. Minji, pour sa part, a souligné qu'elles reviendraient certainement avec des sourires éclatants.ADOR a exprimé sa déception face à l'organisation de concerts sous un autre nom que celui de NewJeans, malgré la décision du tribunal, ainsi qu'à l'annonce unilatérale de l'arrêt de leurs activités. L'agence a déclaré qu’elle souhaitait faire de son mieux pour le groupe conformément au contrat exclusif en vigueur et rencontrer les artistes dans les plus brefs délais pour discuter de l'avenir. Elle avait envoyé des employés à Hong Kong pour soutenir les membres, mais n'a pas pu les rencontrer sur place.