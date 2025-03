Les étrangers séjournant à Séoul peuvent travailler comme assistants ménagers et garde d’enfants

Photo : YONHAP News

La ville de Séoul a annoncé aujourd’hui le lancement d’un projet pilote avec le ministère de la Justice, permettant aux étrangers résidant dans la capitale de fournir des services domestiques et de garde d'enfants.Les candidats éligibles sont des adultes titulaires de l'un des quatre types de visa : étudiant (D-2), diplômé (D-10-1), membres de famille de migrants par mariage (F-1-5) et conjoints de professionnels étrangers (F-3). Ceux autorisés par le ministère pourront fournir des services de ménage et de garde d'enfants, âgés de 6 à 18 ans, aux familles de la capitale. Les inscriptions commencent dès aujourd’hui sur le site internet http://www.easytask.co.kr/seoul. Les candidats devront suivre une formation d’un maximum de 30 heures.La municipalité a exprimé son espoir que ce projet réduira la charge quotidienne pour les familles et contribuera à assurer la stabilité du séjour des étrangers participants.