Photo : YONHAP News

Ce mardi, la qualité de l’air ne s’améliore pas. En plus des poussières fines, de la poussière jaune s’infiltre sur le territoire sud-coréen, aggravant la situation. Ainsi, toutes les régions seront au niveau « mauvais » et, par endroit, le niveau « très mauvais » sera atteint. Par conséquent, toute la journée sera nuageuse.Du côté des températures, la douceur continue de s’installer. Ce matin, il fera 11°C à Séoul, Daejeon, Daegu et Jeonju ainsi que 12°C à Busan. Cet après-midi, il est prévu 19°C dans la capitale, 24°C à Daejeon et Gwangju, 25°C à Jeonju, 19°C à Busan ainsi que 26°C à Daegu et sur l’île de Jeju, la maximale.