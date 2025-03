Hyundai va investir 21 milliards de dollars aux Etats-Unis pendant quatre ans

Photo : YONHAP News

Hyundai Motor Group a annoncé un plan d'investissement de 21 milliards de dollars aux Etats-Unis. Lors d'un événement de présentation organisé lundi à la Maison Blanche, le patron du constructeur automobile sud-coréen, Chung Eui-sun, a fait savoir que, d'ici 2028, son groupe investira 8,6 milliards de dollars dans la fabrication de véhicules, 6,1 milliards dans les pièces détachées, la logistique et la sidérurgie, ainsi que 6,3 milliards dans les industries du futur et l'énergie.Le président américain Donald Trump, intervenu avant lui, a déclaré que Hyundai fabriquera de l'acier et des voitures sur le sol américain, ce qui l'exemptera des droits de douane, et produira bientôt plus d’un million de véhicules « made in America » chaque année. Avant d’ajouter que cet investissement démontre clairement que sa politique tarifaire fonctionne de manière très efficace.Dans le détail, le constructeur sud-coréen prévoit de se doter d'une capacité de fabrication de 1,2 million de véhicules par an. Et ce, en augmentant de 200 000 unités la production de Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA). Il s’agit de son troisième site américain, qui sera inauguré le 26 mars en Géorgie.En outre, Hyundai va construire en Louisiane une fonderie électrique spécialisée dans la production d’acier à faible teneur en carbone destiné aux véhicules. Ce site produira chaque année 2,7 millions de tonnes d’acier pour équiper les voitures de la marque fabriquées localement. Ce qui lui permettra d’éviter les droits de douane et de gagner en compétitivité sur le marché américain.Enfin, le conglomérat envisage également de coopérer avec des entreprises américaines dans les technologies de pointe, telles que la conduite autonome, la robotique, l’intelligence artificielle et la mobilité aérienne avancée. Tout en accélérant les projets de ses filiales comme Boston Dynamics ou Supernal.