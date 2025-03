Pyongyang condamne les récents exercices navals Séoul-Washington-Tokyo

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a dénoncé les derniers exercices militaires navals entre sa voisine du Sud, les Etats-Unis et le Japon, et a mis en garde contre « des réactions écrasantes et décisives ». Les Marines des trois partenaires ont achevé, le 20 mars, des manœuvres de quatre jours dans les eaux internationales au sud de l'île de Jeju.Dans un article publié aujourd’hui, l’agence de presse officielle du pays communiste, la KCNA, a rapporté que « les exercices trilatéraux menés d’une manière éperdue ont porté à son paroxysme la situation politico-militaire de la région, déjà très tendue ».Le média d’Etat a en outre indiqué qu’il s’agissait du premier entraînement naval combiné de l’année et depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche. Et qu’il s’inscrivait dans le cadre des exercices annuels sud-coréano-américains « Freedom Shield », qui ont eu lieu du 10 au 20 mars. Avant d’ajouter que « la folie aventureuse des USA, qui veulent dominer toute l’Asie-Pacifique, et de leurs alliés est un fait sans précédent ».La KCNA s’en est également prise à l’administration Trump, en l’accusant de maintenir seulement la politique hostile de Joe Biden envers Pyongyang, tandis qu’elle continue de rompre totalement avec les autres héritages de son prédécesseur. Toujours selon l’agence, plus Washington intensifie sa folie de confrontation avec le Nord, plus celui-ci redoublera d’efforts pour défendre sa sécurité nationale et la paix régionale.