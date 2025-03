Photo : YONHAP News

Après deux mois consécutifs de hausse, le moral des consommateurs est reparti à la baisse en mars. Selon la Banque de Corée (BOK), il a affiché un recul de 1,8 point par rapport à février, à 93,4.Pour rappel, si cet indicateur reste en dessous de sa moyenne de long terme (100 entre 2003 et 2024), cela peut signifier que les ménages sont plus pessimistes que la moyenne pour l’économie.La banque centrale explique la dégradation par les inquiétudes des sud-Coréens quant à la croissance économique, sous l’effet de la chute de la demande intérieure et du ralentissement des exportations.Face à l’inflation, la part des consommateurs estimant que les prix vont accélérer au cours des douze prochains mois restait au même niveau que le mois précédent, avec 2,7 %.