Destitution de Yoon : manifestations pour et contre à Namtaeryeong

Photo : KBS News

Alors que le verdict sur la destitution du président de la République Yoon Suk Yeol est attendu prochainement, plusieurs manifestations pour et contre sa révocation sont prévues, ce mardi, à Séoul.La Ligue des paysans coréens (KPL) organise cet après-midi un défilé pour réclamer la destitution rapide du chef de l'Etat suspendu. Réunis à 14h à Namtaeryeong, dans le sud de la capitale, les participants se rendront en camion à Gwanghwamun, dans le centre-ville. L'organisation avait initialement prévu de mobiliser non seulement des camions mais des tracteurs. Mais la police avait interdit l'utilisation de ces véhicules agricoles, invoquant les embouteillages et la crainte d'éventuels affrontements avec d'autres groupes de protestation.La KPL avait alors saisi le tribunal pour contester cette mesure. Hier, la justice l'a finalement autorisé à défiler uniquement avec 20 camions. Toutefois, l'association « Avocats pour une société démocratique », qui représente la ligue, a annoncé son intention de faire appel de cette décision, qui, selon elle, viole la liberté de réunion et de manifestation.Un rassemblement mené par des YouTubeurs conservateurs aura également lieu près de Namtaeryeong. Les partisans de Yoon organiseront une marche pour demander son rétablissement dans ses fonctions.Les organisateurs de ces deux manifestations prévoient respectivement 2 000 et 3 000 participants.Par ailleurs, les manifestants opposés et favorables au départ du dirigeant poursuivront leurs rassemblements près du siège de la Cour constitutionnelle, qui n’a toujours pas annoncé la date du jugement.