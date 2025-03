Affaire Lee Jae-myung : verdict en appel attendu demain

Photo : YONHAP News

Le verdict en appel du procès de Lee Jae-myung, accusé d’avoir violé la loi sur les élections aux fonctions publiques, sera rendu mercredi après-midi par la Haute Cour de Séoul. Une décision déterminante qui pourrait affecter l’avenir politique du chef du Minjoo, considéré comme le favori de la prochaine présidentielle.Pour rappel, le dirigeant du principal parti d’opposition de centre-gauche a été inculpé en septembre 2022 pour diffusion de fausses informations. Il est accusé d’avoir tenu des propos mensongers concernant Kim Moon-ki, ancien cadre de la Seongnam Development Corporation (SDC), lors d’une interview en 2021, alors qu’il était candidat à la présidentielle. Il lui est également reproché d’avoir fait une fausse déclaration, la même année, devant une commission parlementaire au sujet d’un projet immobilier sur un terrain de l’Institut coréen de recherche alimentaire (KFRI), situé dans le quartier de Baekhyun à Seongnam.En novembre 2024, Lee a été condamné en première instance à un an de prison avec un sursis de deux ans. Si cette peine est confirmée en appel, puis validée par la Cour suprême, il perdra son mandat de député et ne pourra pas se présenter aux élections pendant cinq ans. En cas de peine allégée, il risque également la perte de son siège et une inéligibilité de cinq ans si l’amende est égale ou supérieure à un million de wons. En revanche, si le montant de l’amende est inférieur à ce seuil, il pourra conserver son mandat et se présenter aux élections.En cas de pourvoi devant la Cour suprême, le jugement définitif devra être rendu dans les trois mois après le verdict de la cour d’appel.Ce verdict, fort attendu demain, revêt une importance cruciale. Si la Cour constitutionnelle confirme la destitution du président Yoon Suk Yeol, une nouvelle présidentielle devra être organisée dans un délai de 60 jours. Le chef de file du parti de centre-gauche pourrait alors ne pas en mesure d’y participer.