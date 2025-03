Incendies de forêt : le bilan s'alourdit

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre a repris hier dans la matinée son poste de président de la République par intérim, aussitôt que la Cour constitutionnelle a rejeté la destitution parlementaire à son encontre. Han Duck-soo a alors promis de s’attaquer d’abord aux tâches urgentes.Le dirigeant intérimaire a d’emblée ordonné aux autorités concernées de prendre toutes les mesures possibles pour contenir les incendies de forêt qui frappent le sud-est du pays. Dans l’après-midi, il s’est rendu à Uiseong, l’un des comtés touchés.Ce mardi, le ministre de l’Intérieur par intérim, qui dirige le centre de gestion de crise a annoncé un nouveau bilan provisoire : près de 14 700 hectares ont été dévastés par les flammes, quatre personnes sont décédées, 11 sont blessées et plus de 3 300 habitants ont dû être évacués. Ko Ki-dong a également indiqué que les pompiers peinaient à maîtriser les feux en raison des vents violents, du temps sec et du brouillard. Avant d’ajouter que rien qu’aujourd’hui, 110 hélicoptères et quelque 6 700 pompiers et soldats sont déployés pour empêcher les flammes de s’étendre.Le centre de gestion de crise a lui aussi précisé qu’à 7h, ce matin, les incendies se poursuivaient toujours dans quatre comtés du sud-est, dont Sancheong où les premiers foyers ont été repérés vendredi dernier. Et de souligner qu’en moyenne 88 % des feux ont été contrôlés, mais seulement 55 % à Uiseong.L’Agence nationale des pompiers, les gouvernements central et locaux conjuguent leurs efforts pour combattre les flammes.