La vice-ministre des Affaires étrangères s’entretient avec la vice-secrétaire générale de l’Onu

Photo : YONHAP News

La seconde vice-ministre sud-coréenne des Affaires étrangères s’est entretenue avec plusieurs hauts responsables de l’Organisation des Nations unies lors de sa visite à New York, organisée à l’occasion de sa participation aux réunions du Conseil de sécurité.Selon le ministère, Kang In-sun a rencontré, lundi, la vice-secrétaire générale de l’Onu, Amina Mohammed. Les deux femmes ont discuté du renforcement du multilatéralisme autour de l’organisation, ainsi que des questions liées à la Corée du Nord. La vice-ministre a notamment demandé à son interlocutrice de continuer à dénoncer fermement les violations des résolutions onusiennes commises par Pyongyang, y compris sa coopération illégale avec Moscou.La haute diplomate sud-coréenne a également été reçue par le secrétaire général adjoint du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Haoliang Xu. A cette occasion, Kang a proposé de continuer à mettre en place des projets communs, plus efficaces et plus influents, en mettant pleinement à profit le réseau du PNUD pour le développement et la coopération, ainsi que sa capacité d’exécution sur le terrain.Par ailleurs, la vice-ministre sud-coréenne a participé à un débat public de haut niveau du Conseil de sécurité, intitulé « Renforcer l’adaptabilité des opérations de paix des Nations unies en réponse aux nouvelles réalités ». Elle en a profité pour souligner la nécessité de développer des missions adaptées à chaque unité des opérations de paix, afin d’aider le Conseil de sécurité à répondre efficacement aux réalités en évolution.Kang a également mis en avant le rôle de la Commission de consolidation de la paix (CCP) dans le relèvement des sociétés après les conflits, avant de déclarer que la Corée du Sud continuerait à contribuer au renforcement de la coopération entre le Conseil de sécurité et la CCP.