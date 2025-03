Han Duck-soo tient son premier conseil des ministres après son retour

Photo : YONHAP News

Au lendemain de la reprise de ses fonctions, le Premier ministre, qui assure l’intérim du chef de l’Etat, a réuni le conseil des ministres. L’occasion pour lui de revenir sur les incendies de forêt qui ravagent plusieurs comtés du sud-est du pays, dont Sancheong, Uiseong, Uljoo et Gimhae.Han Duck-soo a alors réaffirmé le soutien de son gouvernement pour aider ces comtés et leurs habitants à se rétablir au plus vite. Avant de promettre de mobiliser tous les moyens pour lutter contre les flammes.Le dirigeant intérimaire estime que les risques de feux du printemps vont continuer d’augmenter à la faveur du temps sec, et a ordonné d’affiner la stratégie de réaction. La majorité des incendies étant d'origine humaine, principalement dus à des imprudences ou à la négligence, il a appelé à la vigilance de ses concitoyens. Avant d’adresser ses profondes condoléances à trois pompiers et un fonctionnaire qui ont trouvé la mort en combattant les flammes.Par ailleurs, Han en a profité pour exhorter les étudiants en médecine à retourner dans leurs établissements. Ils avaient provisoirement suspendu en masse leurs études l’an dernier pour protester contre le projet gouvernemental d’élargir le numerus clausus à plus de 5 000, contre un peu plus de 3 000 jusque-là.Face à leur action collective qui se poursuit, l’exécutif a récemment promis de geler ce nombre à son niveau initial, à condition que ces étudiants retrouvent les bancs de l’université d’ici la fin mars. Cependant, à ce jour, beaucoup d’entre eux semblent refuser de le faire.