Projet GNL : le gouverneur de l’Alaska en visite en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

En visite en Corée du Sud, le gouverneur de l'Alaska va être reçu cet après-midi par le ministre sud-coréen de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie. Au menu de leurs discussions : la coopération sur le projet de gaz naturel liquéfié (GNL). Après avoir rencontré Ahn Duk-geun, Mike Dunleavy s’entretiendra également avec des représentants des entreprises sud-coréennes comme POSCO International et Seah Steel pour présenter le projet et envisager des investissements.Lors de son retour de Washington, dimanche dernier, Ahn avait souligné l’intérêt du gouvernement américain pour le projet et son intention d’en discuter plus en détail avec Dunleavy.Pour rappel, la Corée du Sud a mis en avant l'augmentation de ses importations d'énergie en provenance des Etats-Unis et la participation au projet GNL en Alaska dans ses négociations sur les nouvelles politiques tarifaires américaines. L’administration Trump vise à accroître ainsi ses exportations d'énergie et réduire son déficit commercial.