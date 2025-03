Suneung : l’édition 2026 aura lieu le 13 novembre prochain

Photo : KBS News

Le suneung, l'équivalent sud-coréen du baccalauréat, aura lieu le 13 novembre prochain à travers tout le pays pour la rentrée 2026. La grande rentrée scolaire, en Corée du Sud, se déroule non en automme mais au printemps. L’Institut coréen pour le curriculum et l’évaluation (KICE) a annoncé ce mardi le plan de base pour son organisation.Selon l’institut, environ 50 % des questions des épreuves seront basées sur les cours diffusés sur la chaîne éducative EBS, comme les années précédentes, avec une utilisation accrue des tableaux, des illustrations et des textes issus de ses manuels.Le KICE a également indiqué que le contenu et le niveau de difficulté de cet examen national d'admission à l'université, dans toutes les matières, seront conformes au programme d’études révisé en 2015. A l’issue des épreuves, les critères de réussite pour chaque question seront rendus publics.Les matières restent identiques à celles de l’année dernière, à savoir : langue coréenne, mathématiques, anglais, histoire coréenne, sciences sociales, sciences naturelles, études professionnelles, deuxième langue étrangère ou caractères chinois.Par ailleurs, les deux examens blancs annuels auront lieu respectivement les 3 juin et 3 septembre. Les candidats au premier test devront s’inscrire entre le 31 mars et le 10 avril.