Guerre commerciale américaine : Han Duck-soo prône une réaction efficace

Photo : YONHAP News

Han Duck-soo a tenu ce mardi son premier conseil des ministres hebdomadaire depuis que la Cour constitutionnelle l’a rétabli, hier, dans ses fonctions de chef de l’Etat par intérim. A cette occasion, il a de nouveau souligné l’importance d’une réaction efficace à la guerre commerciale que prépare Donald Trump ainsi que de la coopération entre les partis au pouvoir et de l'opposition.Han a également réaffirmé sa détermination à ne pas compter d’efforts pour « affronter la tempête tarifaire américaine en se basant sur son expérience professionnelle accumulée dans les domaines commerciaux et diplomatiques ». En effet, il avait occupé différents postes dans ces domaines sous les précédentes administrations.Par ailleurs, le dirigeant intérimaire a exhorté les étudiants en médecine à retourner dans leurs établissements. Ils avaient provisoirement suspendu en masse leurs études l’an dernier pour protester contre le projet gouvernemental d’élargir le numerus clausus à plus de 5 000, contre un peu plus de 3 000 jusque-là.Face à leur action collective qui se poursuit, l’exécutif a récemment promis de geler ce nombre à son niveau initial, à condition que ces élèves retrouvent les bancs de l’université d’ici la fin mars. Cependant, à ce jour, beaucoup d’entre eux semblent refuser de le faire.Sur les feux de forêt qui ravagent le sud-est du territoire, le Premier ministre a appelé ses concitoyens à respecter scrupuleusement les consignes pour les prévenir, estimant que les risques d’incendies vont continuer d’augmenter dans les prochains jours.