Droits de douane réciproques : Séoul se prépare au pire scénario

La Corée du Sud se prépare au pire scénario face à l'éventuelle imposition de droits de douane réciproques par l'administration Trump à partir du 2 avril. Un haut responsable du ministère sud-coréen de l'Industrie, du Commerce et de l'Énergie a déclaré hier que, si ces droits étaient appliqués, les produits exportés en grande quantité vers les Etats-Unis seraient inévitablement affectés. Avant d’ajouter que le gouvernement examinait les impacts potentiels sur chaque secteur et étudiait les mesures de soutien possibles.Séoul cherche à minimiser les droits de douane réciproques afin d'assurer une position plus avantageuse par rapport aux autres pays. Ce même haut responsable a précisé que l'accent était mis sur la négociation pour obtenir un traitement favorable concernant ces tarifs douaniers.Par ailleurs, il a fait savoir que le ministre sud-coréen de l'Industrie, du Commerce et de l'Énergie, Ahn Duk-geun, et son homologue américain, Howard Lutnick, se sont retrouvés vendredi dernier à Washington, trois semaines après leur première réunion. Quant à la demande de traitement favorable en cas de droits de douane, Lutnick a indiqué que la décision revenait au président Trump, mais que le département du Commerce prendrait cette demande en considération.