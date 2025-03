Les tensions persistent entre le pouvoir et l’opposition après le retour de Han Duck-soo

Photo : KBS News

Le Parti du pouvoir du peuple (PPP) prévoit de tenir cette semaine une réunion de haut niveau avec l’exécutif, en présence du Premier ministre Han Duck-soo, revenu hier au poste de président par intérim à la suite du rejet de sa destitution par la Cour constitutionnelle. Le chef du groupe parlementaire de la formation au pouvoir, Kwon Seong-dong, a déclaré ce matin que les discussions porteront, entre autres, sur le budget supplémentaire. Avant d’annoncer que son parti prévoyait de rétablir les 2 000 milliards de wons supprimés l’an dernier par le Minjoo du budget du fonds de réserve pour les catastrophes.Le député conservateur a par ailleurs exhorté le principal parti d’opposition à cesser ses actions de protestation en dehors de l’Hémicycle et à revenir à la table des discussions visant à améliorer la vie des citoyens. Il a aussi appelé son chef de file, Lee Jae-myung, à ne plus inciter aux troubles et à promettre publiquement d’accepter le verdict de la justice concernant son procès en appel pour violation de la loi électorale, attendu demain.De son côté, le parti de centre-gauche a organisé, ce matin, une réunion de sa direction sous une tente installée à Gwanghwamun, en plein cœur de Séoul, et ce pour le deuxième jour consécutif. Le chef de son groupe parlementaire a de nouveau appelé la haute juridiction à se prononcer rapidement sur la destitution du président suspendu, Yoon Suk Yeol. Park Chan-dae a également demandé à Han de nommer sans tarder Ma Eun-hyuk, candidat désigné par le Parlement, au poste de juge constitutionnel. Enfin, il a réaffirmé la volonté du Minjoo de soumettre au vote parlementaire la motion de destitution visant le vice-Premier ministre à l’économie, Choi Sang-mok.