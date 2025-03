Le budget 2026 devrait dépasser 700 000 milliards de wons

Photo : YONHAP News

Le budget 2026 devrait atteindre 704 200 milliards de wons, soit 443,4 milliards d’euros. Il s’agit d’une hausse de 4 % par rapport à cette année. Selon les lignes directrices confirmées aujourd’hui par le ministère de l'Économie et des Finances, les priorités incluront le renforcement de la compétitivité industrielle et commerciale.Face aux incertitudes, notamment dues à la guerre commerciale menée par l'administration Trump, Séoul compte diversifier ses marchés et produits d'exportation, tout en stabilisant les chaînes d'approvisionnement pour garantir la sécurité économique. Le soutien aux secteurs de l'intelligence artificielle (IA) et des semi-conducteurs sera renforcé, et la transition vers l'IA dans l'industrie sera accélérée.Le budget de l’année prochaine prévoit également des mesures pour stabiliser les conditions de vie et relancer l'économie. Le gouvernement aidera les travailleurs touchés par la récession dans la construction et la faible consommation intérieure, tout en abordant les déséquilibres du marché du travail.L'investissement dans les enjeux structurels, comme la crise démographique et la dépopulation régionale, sera également intensifié. Pour inverser la baisse de la natalité, des investissements seront renforcés dans des domaines clés tels que l’équilibre travail-famille, l’éducation et le logement. Un soutien particulier sera donné à l'entrée des jeunes dans les secteurs émergents et régionaux, avec des programmes de formation et d’emploi adaptés.