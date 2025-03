Incendies de forêt : alerte de niveau 3 maintenue à Ulseong, Sancheong et Ulsan

Photo : YONHAP News

Depuis cinq jours, de vastes incendies de forêt ravagent le sud-est de la péninsule coréenne. Le Service forestier coréen (KFS) a émis aujourd’hui une alerte de niveau 3 pour les feux de forêt à Anpyeong, dans le comté d'Uiseong, ainsi qu’à Sancheong dans la province de Gyeongsang du Nord ainsi qu’à Onyang, dans la ville d'Ulsan.À Uiseong, la zone touchée s'étend désormais sur 14 483 hectares, avec un taux de maîtrise de 60 % à midi. L'incendie de Sancheong couvre 1 572 hectares, avec un taux de contrôle de 90 %, tandis qu'à Ulsan, 465 hectares sont affectés, avec un taux de maîtrise de 92 %. Celui à Hanlim, dans la ville de Gimhae, placé sous alerte de niveau 2, a été maîtrisé ce matin à 9 heures.Selon le ministère de la Défense, plus de 5 000 militaires et 146 hélicoptères ont été déployés. Les soldats ne participent pas directement à la lutte contre les flammes, mais se concentrent sur l'élimination des foyers résiduels et l’assistance médicale. Le ministère a déclaré qu’il mobiliserait les forces armées sur les sites de catastrophe nationale afin de protéger la population et ses biens, tout en maintenant l'état de préparation militaire.