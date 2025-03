Photo : YONHAP News

Le gouverneur de l'Alaska a été reçu cet après-midi à Séoul par le ministre sud-coréen de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie. La coopération sur le projet de gaz naturel liquéfié (GNL) a dominé leurs discussions.Tout en rappelant que la Corée du Sud est le plus grand importateur de l’Etat que Mike Dunleavy représente, Ahn Duk-geun a demandé à son interlocuteur de s’intéresser aux entreprises du pays du Matin clair et d’apporter son soutien pour qu’elles puissent s’implanter de manière stable aux Etats-Unis.En visite en Corée du Sud, le gouverneur doit également s’entretenir avec des représentants des entreprises locales comme POSCO International et Seah Steel.