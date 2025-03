Dokdo : les manuels scolaires japonais réitèrent les revendications de souveraineté, Séoul proteste

Photo : YONHAP News

Au Japon, de nombreux manuels de sciences sociales, qui seront utilisés par les lycéens à partir du printemps prochain, affirment à tort que les îlots de Dokdo appartiennent à Tokyo. Leur évaluation a été finalisée mardi par le ministère de l'Éducation lors d'une assemblée générale du comité d'examen des manuels scolaires.Selon l'agence de presse Jiji, les livres de géographie, d'histoire et d'enseignement civique abordent la question de Dokdo, et dans certains cas, la mention du « territoire inhérent du Japon » a été ajoutée après l'examen. La plupart des nouveaux manuels approuvés pour l’enseignement secondaire reprennent la position du gouvernement japonais insistant sur la souveraineté sur ces îlots en mer de l’Est, tout comme ceux validés il y a quatre ans et toujours en usage.Ces affirmations infondées ne se limitent pas aux lycées, mais se renforcent aussi dans les manuels des écoles primaires et des collèges. Dans son livre de géographie pour le primaire approuvé en 2023, l'éditeur Tokyo Shoseki a modifié la mention initiale « La Corée occupe Dokdo et le Japon proteste » en « La Corée occupe illégalement Dokdo et le Japon proteste ». De plus, la plupart des manuels des collèges, validés lors de l'examen de l'année dernière, affirment que le pays du Matin clair occupe illégalement ces petites îles qui font partie du territoire japonais.La Corée du Sud a immédiatement réagi en manifestant ses profonds regrets. Le numéro deux de l’ambassade du Japon à Séoul, Taisuke Mibae, a été convoqué au ministère des Affaires étrangères.