Météo : les prévisions restent inchangées ce mercredi

Les conditions météorologiques de ce mercredi seront sensiblement identiques à celles de la veille. La qualité de l’air ne s’améliore pas. La combinaison entre les poussières fines et la poussière jaune continue de la maintenir au niveau « mauvais », avec celui « très mauvais » qui sera atteint dans tout le pays au cours de la journée avant de redescendre en fin d’après-midi. Le temps sera donc de nouveau nuageux.A noter également que les alertes à la sécheresse et les vents forts qui feront leur retour cet après-midi pourraient attiser de nouveau les flammes qui ravagent le sud-est de la Corée du Sud.Du côté des températures, la matinée sera un peu plus fraîche qu’hier. Il fera ainsi 8°C à Séoul et Andong, 10°C à Daejeon et Daegu, 7°C à Jeonju ainsi que 11°C à Busan. Cet après-midi, le mercure augmentera considérablement. Il est prévu 22°C dans la capitale, 26°C à Daejeon et Jeonju, 25°C à Jeonju, 25°C à Gwangju, Daegu et Andong ainsi que 18°C à Busan.