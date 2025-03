Incendies de forêt : au moins 15 morts dans le sud-est du pays et des monuments historiques détruits

Photo : YONHAP News

L'incendie de forêt qui s’est déclenché samedi à Uiseong, dans la province de Gyeongsang du Nord, progresse depuis cinq jours. Le feu s'est désormais propagé à quatre villes et comtés voisins. Le dernier bilan provisoire, établi ce mercredi à 7h, fait état de 15 morts.Le Service forestier de Corée (KFS) et les autorités locales ont repris à 6h30 ce matin, les opérations de lutte contre les flammes à Andong, Yeongyang, Cheongsong et Yeongdeok. Mardi à 18h, 74 hélicoptères, 3 708 personnes et 530 équipements étaient mobilisés pour ce faire. Le taux de maîtrise des feux s’élevait alors à 68 %, et la superficie brûlée était estimée à 15 185 hectares.Les conditions météorologiques restent défavorables. Une alerte à la sécheresse a été émise pour l’ensemble de la province de Gyeongsang du Nord. Des vents violents allant jusqu’à 20 m/s sont attendues dans l’après-midi.Les incendies continuent également de causer des dégâts aux monuments culturels nationaux. Huit cas d’endommagement ont été recensés par le Service du patrimoine de Corée (KHS) mardi à 19h, soit trois de plus que la veille. Les pavillons Yeonsujeon et Gaunru du temple Gounsa, à Uiseong, ainsi que le pavillon Manhyujeong, à Andong, ont été entièrement détruits par les flammes. Une alerte nationale aux catastrophes pour le patrimoine de niveau « grave » a été émise par le KHS mardi à 17h30.