DNI : Pyongyang pourrait procéder à un essai nucléaire à tout moment

Photo : YONHAP News / EPA

Dans une allocution d'ouverture prononcée, mardi, devant la commission du renseignement du Sénat, la directrice du renseignement national américain (DNI) a déclaré que la Corée du Nord était prête à effectuer des essais nucléaires supplémentaires et ce à tout moment.Tulsi Gabbard a ajouté que Pyongyang pourrait continuer à tester des missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) pour démontrer ses capacités croissantes en tant que levier dans les négociations futures.La cheffe du renseignement a souligné que Kim Jong-un cherchait à accroître ses capacités stratégiques et conventionnelles pour cibler l'armée américaine, ses alliés et le territoire continental des Etats-Unis. Selon elle, le but serait de renforcer l'influence et le statut de la Corée du Nord, de défendre le régime et d'obtenir une reconnaissance, du moins tacite, du pays en tant que puissance nucléaire.Gabbard a également évoqué le partenariat stratégique renforcé entre le royaume ermite et la Russie, qui apporte un soutien financier, militaire et diplomatique accru au dirigeant nord-coréen tout en renforçant ses objectifs. Et d'ajouter qu'une telle coopération réduit la dépendance vis-à-vis de la Chine, ainsi que la nécessité de se soumettre aux conditions de soutien de Pékin, tout en offrant une véritable expérience de combat à l'armée nord-coréenne.