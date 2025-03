Mondial de football : la Corée du Sud concède un nul contre la Jordanie

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a manqué l’occasion de valider son billet pour la Coupe du Monde 2026 après avoir fait match nul (1-1) contre la Jordanie lors de la 8e rencontre du troisième tour des éliminatoires asiatiques. Le match s’est tenu hier soir au stade de la Coupe du Monde de Suwon.Lee Jae-sung a ouvert le score dès la 5e minute, mais la défense sud-coréenne a cédé à la 30e, encaissant un but de Mahmoud Al-Mardi. Malgré l’entrée de Yang Min-hyeok en seconde période pour dynamiser l’attaque, les guerriers de Taegeuk n’ont pas réussi à briser le bloc défensif jordanien.Avec deux matchs nuls en mars contre Oman et la Jordanie, les hommes de Hong Myung-bo restent en tête du groupe B, mais devront encore se battre en juin pour assurer la qualification. La Corée du Sud affrontera l’Irak à l’extérieur le 5 juin, puis le Koweït à domicile cinq jours plus tard.