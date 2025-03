UE : réduction des quotas d’importation d’acier sud-coréen

Photo : YONHAP News

A partir du mois d’avril, les quotas d'importation d’acier sud-coréen en franchise de droits de l’Union européenne diminueront de 14 %. C’est ce que révèlent les nouvelles mesures de sauvegarde, publiées mardi par la Commission européenne. Ces dispositifs, qui visent à renforcer la protection de l’industrie sidérurgique européenne, entreront en vigueur le 26 mars. Toutefois, la plupart des changements s’appliqueront à partir du 1er avril.L’UE a instauré son système de sauvegarde en 2018, en réponse aux tarifs douaniers américains sur l’acier imposés sous la première administration Trump. Ce système fixe des quotas d’importation exonérés de droits de douane pour chacun des pays partenaires et applique un tarif de 25 % au-delà.Selon le plan révisé, la Corée du Sud voit son quota d’acier laminé à chaud être fortement réduit. Initialement de 186 358 tonnes pour la période d’avril à juin, il diminue à 161 444 tonnes à la suite de cet ajustement. Les quotas ont également été revus à la baisse pour d’autres produits sidérurgiques « made in Korea ».Par ailleurs, auparavant, les pays exportateurs pouvaient reporter une partie non utilisée de leurs quotas au trimestre suivant. Ce mécanisme a également été supprimé pour certaines catégories de produits.