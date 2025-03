Moscou souhaite soutenir les stages des médecins nord-coréens

Photo : YONHAP News

La Russie apportera son soutien à la formation du personnel médical nord-coréen et à la modernisation de son industrie pharmaceutique. C’est ce qu’a annoncé hier l’ambassade de Russie en Corée du Nord.L’ambassadeur Alexander Matsegora a accueilli, lundi, une délégation du ministère nord-coréen de la Santé, dirigée par le vice-ministre Jon Sol-ryong, de retour d’un voyage en Russie. Selon l'ambassade, les deux hommes ont convenu de permettre aux médecins des hôpitaux de Pyongyang de poursuivre leurs stages dans les principaux centres médicaux de Moscou. Et ce, dans divers domaines, dont la cardiologie et l'oncologie. Le principal allié du régime de Kim Jong-un a également accepté de coopérer à la modernisation de l'industrie pharmaceutique nord-coréenne, notamment à la mise en place d'un projet de production d'antibiotiques modernes.Par ailleurs, une part importante des discussions a porté sur la création de nouveaux établissements médicaux au nord du 38e parallèle. Il est possible que l’ouverture d’hôpitaux en partenariat, ainsi que le soutien russe en équipements médicaux pour l’hôpital général de Pyongyang, qui devrait ouvrir en octobre, ait été abordé.