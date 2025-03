Incendies de forêt : les responsables risquent jusqu’à 3 ans de prison

Photo : YONHAP News

Un important feu de forêt ravage le sud-est de la Corée du Sud depuis le week-end dernier. Le bilan ne cesse de s’alourdir. D’après les derniers chiffres établis, ce mecredi matin à 9h, il s’élève à 18 morts, 6 blessés graves et 13 blessés légers.Les autorités forestières ont annoncé qu'elles appliqueraient des sanctions sévères, même en cas de négligence. Selon l'article 53, paragraphe 5, de la loi sur la protection des forêts, toute personne responsable d'un incendie, même par erreur, risque jusqu'à trois ans de prison ou une amende de 30 millions de wons, soit environ 19 000 euros.Le feu, qui a débuté samedi à Uiseong et s'est propagé aux villes voisines, serait dû à une négligence de visiteurs venus rendre hommage aux tombes des ancêtres. Une enquête sera ouverte une fois les flammes éteintes. Si leur erreur est confirmée, des sanctions et des demandes de compensation seront envisagées. En cas de confirmation d'un acte criminel, la peine pourrait atteindre 5 à 15 ans de prison pour un feu dans une forêt d’autrui et 1 à 10 ans pour un feu dans une forêt qui lui appartient.D’après le Service forestier coréen (KFS), depuis 2021, parmi les 2 108 feux de forêt survenus à travers le pays, 38,6 % ont conduit à des arrestations pour négligence ou incendie criminel. Malgré les destructions massives chaque printemps, le taux d'arrestation dans les cas accidentels reste inférieur à 50 %. Néanmoins, les autorités assurent leur volonté de redoubler d'efforts pour poursuivre les responsables.