Incendies de forêt : Han Duck-soo appelle à se préparer aux pires scénarios

Photo : KBS News

Alors que les incendies de forêt continuent de faire rage dans le sud-est de la péninsule, avec une dizaine de morts et la destruction de nombreux monuments historiques, le président par intérim a prononcé ce mercredi un communiqué à la nation. En les qualifiant de pires incendies de l’histoire, Han Duck-soo a déclaré que tous les moyens seront déployés cette semaine pour y faire face.Plus tôt dans la matinée, le dirigeant intérimaire avait déjà demandé aux agences concernées de se préparer aux pires scénarios. C’était lors d'une réunion du Comité central de gestion des catastrophes et de la sécurité, dédiée aux incendies de montagne. A cette occasion, il a souligné l’importance des évacuations préventives, du contrôle rigoureux et du renforcement des activités de surveillance afin de limiter les dégâts.Han a également exprimé ses inquiétudes quant aux opérations de lutte contre les flammes. Il a notamment rappelé que, la veille, des rafales de vent atteignant 20 m/s avaient perturbé le déploiement d’hélicoptères et de drones, et que l’alerte à la sécheresse restait en vigueur dans la région touchée. Avant de souligner qu’en dépit du relèvement du niveau d’alerte contre les incendies de forêt sur l’ensemble du territoire et de la mobilisation nationale des moyens de lutte, les feux continuaient de se propager d’une manière défiant les méthodes de prévision existantes. Il a alors appelé à une coopération renforcée des citoyens en cas d’évacuation. Mais aussi de promettre un soutien administratif et financier aux personnes contraintes de se déplacer pour accélérer leur retour à une vie normale.Par ailleurs, le chef de l'Etat par intérim assistera, le 30 mars, à la première réunion de haut niveau entre l’exécutif et le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, depuis son retour en poste. A l’ordre du jour : le budget supplémentaire, la gestion des récentes catastrophes telles que les incendies de forêt et l’ouverture d’un gouffre sur une route de Séoul, ainsi que les mesures de réponse face aux changements intervenus dans l’environnement commercial mondial depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche.