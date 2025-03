Mongolie : la Corée du Sud aide à la construction d’une bibliothèque pour enfants

Photo : KBS News

La Corée du Sud soutiendra la construction d'une bibliothèque pour enfants en Mongolie dans le cadre de son programme d’aide publique au développement. Une cérémonie de pose de la première pierre pour l’annexe de la Bibliothèque centrale municipale d'Oulan-Bator s’est tenue ce matin.Le nouveau bâtiment, d'une superficie de 2 300 m² et comprenant quatre étages, sera conçu de manière écologique et accessible à tous grâce à une conception sans obstacle. Il comprendra diverses salles, notamment pour les enfants et les adolescents, ainsi qu’un espace dédié aux ressources numériques. Des collaborations entre les experts des bibliothèques des deux pays seront également renforcées.Le ministère sud-coréen de la Culture, des Sports et du Tourisme a déclaré qu’il continuerait de faire tout son possible pour promouvoir le modèle de bibliothèque sud-coréen à l'échelle mondiale, afin de favoriser le développement durable de l’éducation et de la culture.