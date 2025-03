Naissances : taux de fécondité en hausse en janvier

Photo : YONHAP News

En janvier, le nombre de nouveau-nés a augmenté de 11,6 % sur un an pour atteindre 23 947 en Corée du Sud. Il s'agit de la plus forte hausse depuis 1981, année du début de la compilation mensuelle des statistiques. Le nombre de naissances mensuelles progresse également pour le septième mois consécutif.Selon les données publiées aujourd’hui par l'Institut national des statistiques (Kostat), le taux de fécondité s’est élevé à 0,88 enfant, soit 0,08 de plus qu'en janvier de l'année dernière, et légèrement plus élevé que le taux de 0,86 enregistré en janvier 2023.Pour le Kostat, cette hausse s’explique par un effet de base lié au faible nombre de naissances en janvier 2024, ainsi que par l’augmentation de la population des femmes en âge de procréer. Les politiques gouvernementales ainsi que l'évolution des perceptions sur le mariage et la procréation ont également joué un rôle.Concernant les mariages, leur nombre a progressé de 0,7 %, s’établissant à 20 153. En revanche, les divorces ont diminué de 12,8 % avec 6 922 cas. Le nombre de décès, lui, s’est élevé à 39 473, enregistrant une augmentation de 21,9 % par rapport au même mois de l'année dernière. Le solde naturel, c'est-à-dire la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès, est donc négatif (-15 526 personnes).