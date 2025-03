Journée de défense de la mer Jaune : manœuvres navales de la Marine

Photo : YONHAP News

La Marine sud-coréenne a annoncé ce mercredi qu'elle effectuait, à l'occasion de la 10e Journée de défense de la mer Jaune, des manœuvres militaires dans les eaux au large des côtes est, ouest et sud de la péninsule. Se déroulant du 25 au 27 mars, ces opérations visent à rendre hommage aux soldats morts lors des provocations militaires de la Corée du Nord dans ces eaux entre la péninsule coréenne et le continent chinois, mais aussi à renforcer la posture de riposte à son encontre.Les exercices mobilisent une trentaine de bâtiments de surface, des sous-marins ainsi que des avions de patrouille maritime P-3 et incluent des entraînements de tir réel contre des cibles navales, sous-marines et aériennes.La Journée de défense de la mer Jaune a été instaurée en 2016 afin d’honorer 55 soldats morts lors de trois événements tragiques provoqués par Pyongyang. Il s’agit de la deuxième bataille de Yeonpyeong du 29 juin 2002, de l’attaque à la torpille contre la corvette Cheonan du 26 mars 2010 et du bombardement de l’île de Yeonpyeong le 23 novembre de la même année. Elle est célébrée chaque année le quatrième vendredi de mars.Par ailleurs, la 15e cérémonie de commémoration en mémoire des 46 militaires morts lors de l’attaque nord-coréenne contre le Cheonan a été organisée ce matin toujours par la Marine, à la base navale de la 2e flotte, située à Pyeongtaek.