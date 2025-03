Han Kang et 413 écrivains appellent à la destitution de Yoon

Photo : YONHAP News

Hier, 414 écrivains, dont Han Kang, ont publié une déclaration appelant à la destitution du président Yoon Suk Yeol.La romancière, lauréate du prix Nobel de littérature 2024, a écrit qu’elle croyait en les valeurs de la vie, de la liberté et de la paix qui ne doivent pas être altérées, ajoutant que la destitution est un acte de protection des valeurs universelles. Eun Hee-kyung a exprimé qu’elle souhaitait vivre dans un monde démocratique, tandis que Chung Bora a appelé à « juger les responsables de la rébellion et construire une société égalitaire ». Kim Yeon-su a pour sa part souhaité une nuit pleine de justice et de paix d'ici la semaine prochaine.L'Association des écrivains de Corée a également lancé, le même jour, une déclaration d'urgence signée par 2 487 d’entre eux, à Gwanghwamun. Elle a affirmé que le temps était directement lié à la justice, précisant que tout retard supplémentaire dans le jugement serait un acte qui stopperait la réalisation des valeurs constitutionnelles.