Incendies : le feu continue, le bilan s’alourdit, Han se dit prêt à déployer tous les moyens

Photo : YONHAP News

L'incendie qui s’est déclenché samedi dernier dans le sud-est de la péninsule ne cesse de se propager. Le Service forestier coréen (KFS) maintient ainsi une alerte de niveau 3, considéré comme maximale même si un rang supérieur existe, pour les feux de forêt à Sancheong dans la province de Gyeongsang du Sud, à Uiseong dans celle de Gyeongsang du Nord, ainsi qu’à Ulju dans la ville d'Ulsan. Ce matin, à 5h, le taux de maîtrise s’élevait à 80 % dans le premier et à 92 % dans le dernier. Celui à Uiseong, où la situation est la plus critique, le chiffre officiel n’a pas été communiqué.Côté bilan, établi en fin d’après-midi, 24 personnes sont décédées, 12 grièvement blessé et 14 légèrement. A noter que l’une des dernières victime recensées est le pilote d’un hélicoptère qui s’est écrasé à Uiseong. Il y a été dépêché pour maîtriser le feu et des enquêtes sont en cours pour connaître la cause exacte du drame. Aussitôt tous les vols d’hélicoptères bombardiers ont été suspendus.Alors que les flammes continuent de faire rage dans le Gyeongsang, en causant des décès et des destructions de nombreux monuments historiques, notamment dans le temple Gounsa, le président par intérim a prononcé ce matin un communiqué à la nation. En les qualifiant de pires incendies de l’histoire, Han Duck-soo a déclaré que tous les moyens seront déployés cette semaine pour y faire face.Plus tôt, le chef de l’Etat intérimaire avait déjà demandé aux agences concernées de se préparer aux pires scénarios. C’était lors d'une réunion du Comité central de gestion des catastrophes et de la sécurité. A cette occasion, il avait souligné l’importance des évacuations préventives, du contrôle rigoureux et du renforcement des activités de surveillance afin de limiter les dégâts.Tout en appelant à une coopération renforcée des citoyens, Han a promis un soutien administratif et financier aux sinistrés pour leur retour à une vie normale. Quelque 27 000 personnes sont actuellement réfugiées dans des abris.