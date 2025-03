Photo : YONHAP News

Ce jeudi, les sud-Coréens devront penser à prendre leur parapluie avant de quitter leur domicile. Dans la nuit, une perturbation pluvieuse s’est installée l’ensemble du territoire. Ce qui est une aide précieuse pour les pompiers qui combattent les importants feux de forêt qui ravagent le sud-est du pays. Si le niveau de précipitation ne sera pas important, il permettra de réduire la sécheresse qui frappe les régions concernées.Du côté des températures, ce matin, il fera 15°C à Séoul, 20°C à Daejeon, Gwangju et Jeonju ainsi que 16°C à Daegu et Busan. Cet après-midi, il est attendu 20°C dans la capitale et à Daejeon 19°C à Jeonju et Gwangju, 18°C à Busan ainsi que 24°C à Daegu, la maximale.