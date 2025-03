Pyongyang dévoile pour la première fois un AWACS

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a dévoilé pour la première fois un avion présumé être un système de détection et de commandement aéroporté (AWACS).Selon l’information relayée aujourd’hui par l’agence officielle du régime, la KCNA, Kim Jong-un a supervisé, mardi et mercredi, un projet de recherche en sciences de la défense. Les photos publiées le montrent en train de donner des instructions à des hauts gradés de l’armée, à bord de l’appareil en haut duquel est installé un dôme radar. Il a également inspecté la performance de ce qui semble être la version nord-coréenne du « Global Hawk », drone de reconnaissance stratégique américain et assisté à des essais de drones explosifs frappant leurs cibles.A cette occasion, Kim III a déclaré que ces engins permettraient à l’armée de son pays de renforcer ses capacités à collecter des renseignements, et de neutraliser les moyens de combat des ennemis. Avant de souligner la nécessité de développer en priorité un système d'aéronef sans pilote et la technologie de l'intelligence artificielle (IA).