Onu : l’ambassadeur sud-coréen appelle à l’arrêt de la coopération militaire Pyongyang-Moscou

Photo : YONHAP News

Aux Nations unies, la Corée du Sud a de nouveau exhorté sa voisine du Nord et la Russie à arrêter leur coopération militaire illicite. C’est son ambassadeur à l’Onu qui a réitéré hier cet appel lors d’une réunion publique du Conseil de sécurité, consacrée au maintien de la paix et de la sécurité de l’Ukraine.Selon Hwang Joon-kook, le conflit russo-ukrainien cause souffrance et douleur non seulement aux deux pays, mais aussi aux soldats nord-coréens combattant aux côtés des Russes et à leurs familles. Toujours selon lui, le royaume ermite doit cesser immédiatement de sacrifier son peuple en contrepartie des soutiens militaire, politique et économique de Moscou.Le haut diplomate a évoqué le fait que les combattants nord-coréens, capturés dans la région de Koursk, avaient avoué avoir cru qu’ils allaient y être envoyés pour un entraînement, et non pour se battre contre l’Ukraine.Hwang a également rappelé que le secrétaire du conseil de sécurité russe, Sergueï Choïgou, avait été reçu à Pyongyang la semaine dernière par Kim Jong-un. Et que les deux hommes ont reconfirmé, à cette occasion, leur intention d’appliquer pleinement le traité de partenariat stratégique global, signé en juin 2024 entre Kim III et Vladimir Poutine. Selon le représentant sud-coréen, cela signifie que les deux alliés continueront leur coopération militaire, contraire aux efforts de la communauté internationale pour mettre fin au plus vite à la guerre.