Destitution de Yoon : rassemblements de grande ampleur à Séoul

Des groupes appelant à la destitution du président de la République suspendu organisent aujourd’hui des grèves générales et des marches à Séoul. En conséquence, des embouteillages sont attendus dans plusieurs zones du centre-ville.Le mouvement « Action d'urgence pour la destitution immédiate de Yoon Suk Yeol et la grande réforme sociale » ainsi que la Confédération coréenne des syndicats (KTCU) tiennent chacun des manifestations et des marches. Ils se rejoindront à 17h dans le quartier de Gwanghwamun, pour organiser un grand rassemblement appelant à la révocation immédiate du dirigeant suspendu et à la défense de la démocratie.L'organisation citoyenne « Action aux bougies » tiendra, à 19h, un festival aux bougies, auquel le chanteur Lee Seung-hwan fera une apparition spéciale.Par ailleurs, des manifestations des partisans de Yoon ont également lieu. Le Parti de la liberté et l'unification tient actuellement un rassemblement alors que L’« Equipe de défense du président par le peuple » doit organiser une série de conférences de presse devant la Cour constitutionnelle.