Incendies de forêt : le bilan provisoire fait état de 26 morts

Photo : YONHAP News

La lutte contre les feux de forêt de grande ampleur dans le sud-est du pays se poursuit. La nuit dernière, des vents violents persistaient à Sancheong, où les premiers foyers avaient été repérés le 21 mars, et compliquaient ainsi le travail des pompiers. Toutefois, les flammes ont cessé de s’étendre.Ce matin, des hélicoptères y ont été redéployés et l’alerte est toujours maintenue à son plus haut niveau. Elle concerne non seulement Sancheong, mais aussi Uiseong et Uljoo, également en proie à des incendies.Parmi ces comtés, celui d’Uiseong est confronté à la plus violente intensité des flammes qui se sont propagées aux villes et communes proches, comme Andong et Cheongseong situées dans le nord et le centre de la province du Gyeongsang du Nord. Plus de 100 000 hectares seraient déjà partis en fumée.A Sancheong, le brasier s’étend au parc national du mont Jiri. A Uljoo, quelque 880 hectares auraient brûlé. Hier, à Andong, le célèbre village de Hahoe, classé au Patrimoine mondial de l’Unesco, et l’institut néo-confucéen historique, Byeongsan Seowon, étaient menacés, mais restent épargnés par les flammes.Par ailleurs, un départ de feux de forêt s’est également déclaré la nuit dernière à Mujoo, dans le sud-ouest du pays sans faire de victimes. Les riverains ont reçu l’ordre d’évacuer.Le centre de gestion de crise réalise un bilan deux fois par jour. Aujourd’hui, à 9h, 26 personnes sont décédées, 8 sont grièvement blessées et 22 légèrement. A noter que 18 patrimoines culturels ont été touchés.