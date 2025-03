Journée de défense de la mer Jaune : cérémonie d'illumination en hommage aux 55 héros tombés

Photo : YONHAP News

A l'occasion de la 10e Journée de défense de la mer Jaune, une cérémonie d'illumination de la « lumière immortelle » a eu lieu, mercredi à 19h30, sur la place de Cheonggye à Séoul.Cet événement, organisé par le ministère des Anciens combattants pour honorer les soldats décédés pendant les missions de défense de ces eaux situées entre la péninsule coréenne et le continent chinois, a réuni des militaires y ayant participé et des familles de victimes.La « lumière immortelle » a été symbolisée par 55 projecteurs représentant les héros disparus. Ils ont formé trois grandes colonnes lumineuses, rappelant trois événements majeurs provoqués par Pyongyang : la deuxième bataille de Yeonpyeong le 29 juin 2002, l'attaque du navire de guerre Cheonan le 26 mars 2010, et enfin, le bombardement de l’île d’Yeonpyeong le 23 novembre 2010. Les colonnes brilleront du 26 au 28 mars, chaque soir de 20h à 20h55.La Journée de défense de la mer Jaune a été instaurée en 2016 pour commémorer les victimes décédées au cours de ces trois événements. Elle a lieu chaque année le quatrième vendredi de mars.