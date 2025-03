Incendies de forêt : Han Duck-soo ordonne des aides d’urgence pour les sinistrés

Photo : YONHAP News

Le président par intérim a donné aujourd’hui des instructions d’urgence pour prendre toutes les mesures possibles afin d'aider tous ceux qui ont été touchés par les feux de forêt. Han Duck-soo a demandé au vice-ministre de l’Intérieur, Ko Ki-dong, de résider dans le Gyeongsang du Nord, la province la plus frappée, et ce jusqu’à ce que les flammes soient circonscrites.De son côté, l’Assemblée nationale a repoussé sa séance plénière programmée aujourd’hui, dans le but de se consacrer à la lutte contre les incendies. Le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a ainsi tenu la première réunion de son comité dédié. L’occasion pour le mouvement présidentiel de qualifier la situation d’urgence nationale tout en envisageant de fournir des articles dont les sinistrés auraient besoin et collecter des fonds pour les aider.Nombreux députés du Minjoo, avec à leur tête leur chef de file, Lee Jae-myung, se sont rendus sur place. La principale force de l’opposition projette de mettre sur pied, elle aussi, une task force pour venir en aide aux habitants touchés par les incendies et pour préparer les mesures visant à prévenir de nouveaux feux.