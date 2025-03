Incendies de forêt : mobilisation d’effectifs et d’hélicoptères supplémentaires

Photo : KBS

Le ministère de la Défense a annoncé, mercredi, avoir déployé en renfort 990 effectifs ainsi que 48 hélicoptères militaires supplémentaires pour aider à l'extinction des incendies dans les régions sinistrées d’Ulsan et des deux provinces de Gyeongsang.Jusqu'à présent, environ 6 000 soldats et 242 hélicoptères ont été mobilisés. Plus de 20 000 provisions de secours ont été fournis aux zones touchées ainsi que 400 000 litres de carburant pour les opérations aériennes. Quatre hélicoptères de l'armée américaine stationnée en Corée du Sud seront également déployés prochainement à Sancheong dans la province de Gyeongsang du Sud.L'armée sud-coréenne a déclaré qu’elle accordait la priorité à la santé et à la sécurité de ses hommes engagés sur le terrain, en leur assignant des missions de soutien et en leur garantissant un repos suffisant.Par ailleurs, le ministère a tenu mercredi matin une réunion de gestion des catastrophes, afin d'examiner les mesures de soutien militaire liées aux incendies.